Синоптики рассказали, какая погода ожидается в последний понедельник июля

В Иркутске прогнозируют +22 °C. Это ниже климатической нормы. Дожди скоро закончатся — наступит потепление. В остальных южных районах Сибири сложится более комфортная погода. В Кызыле и Барнауле температура составит около +33 °C, в Красноярске — +27 °C, в Кемерово — +32 °C, в Омске чуть прохладнее — до +25 °C. на юго-западе локальные грозовые ливни.