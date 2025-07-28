Синоптики рассказали, какая погода ожидается в последний понедельник июля

В понедельник, 28 июля, на юге Дальнего Востока тепло, но не очень жарко. Температура поднимется до +30 °C. Во Владивостоке и Благовещенске ожидается +28 °C, в Южно-Сахалинске — +26 °C, в Хабаровске — +29 °C. Возможны дожди и грозы. У Байкала ситуация прохладнее — термометр установится около +20 °C.
В самом северном городе Якутии, Верхоянске, в понедельник термометр покажет около +30 °C. Осадков не ожидается. Город считается одним из наиболее холодных мест на земле.
На севере Сибири удержится антициклон — днем возможен дождь. Температура в Салехарде поднимется до +20 °C, в Югорске — до +25 °C, в Сургуте — до +27 °C.
В Иркутске прогнозируют +22 °C. Это ниже климатической нормы. Дожди скоро закончатся — наступит потепление. В остальных южных районах Сибири сложится более комфортная погода. В Кызыле и Барнауле температура составит около +33 °C, в Красноярске — +27 °C, в Кемерово — +32 °C, в Омске чуть прохладнее — до +25 °C. на юго-западе локальные грозовые ливни.
На Урале дожди установятся более серьезные. Регион затянет северный воздушный поток. Осадки ожидаются сильные и затяжные. В Оренбурге, Екатеринбурге и Уфе — +20 °C, в Челябинске — +18 °C.
Территорию Европейской России погода одарит солнцем и жарой. От Архангельска до Воронежа температура поднимется до +30 °C. На юге воздух прогреется до +40 °C. Дожди пройдут в Калининграде и Пскове.
В Санкт-Петербурге без осадков. Термометр в дневные часы покажет около +30 °C.
В Москве ожидается +29 °C. Вероятность дождя небольшая. Температура в ближайшие дни не снизится — установится примерно на четыре градуса выше нормы.