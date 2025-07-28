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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в последний понедельник июля

Июль на исходе, но лето продолжается. Погодная ситуация складывается типичная для этого периода: с обилием циклонов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 28 июля, на юге Дальнего Востока тепло, но не очень жарко. Температура поднимется до +30 °C. Во Владивостоке и Благовещенске ожидается +28 °C, в Южно-Сахалинске — +26 °C, в Хабаровске — +29 °C. Возможны дожди и грозы. У Байкала ситуация прохладнее — термометр установится около +20 °C.

В самом северном городе Якутии, Верхоянске, в понедельник термометр покажет около +30 °C. Осадков не ожидается. Город считается одним из наиболее холодных мест на земле.

На севере Сибири удержится антициклон — днем возможен дождь. Температура в Салехарде поднимется до +20 °C, в Югорске — до +25 °C, в Сургуте — до +27 °C.

В Иркутске прогнозируют +22 °C. Это ниже климатической нормы. Дожди скоро закончатся — наступит потепление. В остальных южных районах Сибири сложится более комфортная погода. В Кызыле и Барнауле температура составит около +33 °C, в Красноярске — +27 °C, в Кемерово — +32 °C, в Омске чуть прохладнее — до +25 °C. на юго-западе локальные грозовые ливни.

На Урале дожди установятся более серьезные. Регион затянет северный воздушный поток. Осадки ожидаются сильные и затяжные. В Оренбурге, Екатеринбурге и Уфе — +20 °C, в Челябинске — +18 °C.

Территорию Европейской России погода одарит солнцем и жарой. От Архангельска до Воронежа температура поднимется до +30 °C. На юге воздух прогреется до +40 °C. Дожди пройдут в Калининграде и Пскове.

В Санкт-Петербурге без осадков. Термометр в дневные часы покажет около +30 °C.

В Москве ожидается +29 °C. Вероятность дождя небольшая. Температура в ближайшие дни не снизится — установится примерно на четыре градуса выше нормы.