Опрос: как россияне справляются с жарой

За последние 30 лет во всем мире усилилась экстремальная жара. Этим летом эта тенденция стала особенно заметной. Так, например, в России только в июне были побиты температурные рекорды в десятках городов.
По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксаны Драпкиной, в условиях жары обостряются все хронические заболевания, особенно это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и легочных заболеваний. Кроме того, из-за знойной погоды страдают уши, особенно у людей, которые любят носить наушники. Так, в ушных раковинах начинают развиваться бактерии и может даже появиться о.
В это же время продуктивность значительно снижается, появляется необоснованная раздражительность, падает настроение, пропадает мотивация.
Редакция Погода Mail предлагает пройти опрос, чтобы узнать, сколько россиян любят жару, как себя чувствуют во время такой погоды, что чаще всего едят и считают ли знойную погоду следствием изменения климата.