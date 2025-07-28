Опрос: как россияне справляются с жарой

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксаны Драпкиной, в условиях жары обостряются все хронические заболевания, особенно это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и легочных заболеваний. Кроме того, из-за знойной погоды страдают уши, особенно у людей, которые любят носить наушники. Так, в ушных раковинах начинают развиваться бактерии и может даже появиться о.