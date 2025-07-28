Страна Тувалу первой исчезнет из-за изменений климата

Власти тихоокеанского государства в Полинезии Тувалу готовятся к переселению всех 11 тысяч жителей из-за подъема уровня моря и нарастающих штормов. Исследование, которые провели ученые НАСА, показало, что к 2050 году большая часть территории страны окажется ниже уровня паводков. Об этом сообщает сайт Wired.
В ответ на угрозу исчезновения Тувалу из-за изменения климата страны заключили уникальное соглашение о миграции. В 2023 году Австралия и Тувалу подписали Договор о Союзе Фалепили, в рамках которого была запущена специальная программа климатических виз. К июлю 2025 года австралийская комиссия получила почти девять тысяч заявок на переселение, что составляет почти все взрослое население.
По оценке исследовательницы Джейн МакАдам из Университета Нового Южного Уэльса, ежегодно из Тувалу могут уезжать до четырех процентов населения, если учитывать не только австралийскую, но и другие региональные миграционные программы. Это означает, что в течение ближайших десяти лет островное государство может потерять почти половину жителей.
Пока часть населения готовится к переселению, власти Тувалу предпринимают попытку сохранить память о родине. Так, ученые начали 3D-сканирование островов, чтобы создать цифровую копию ландшафтов, культурных объектов и исторических памятников. Это шаг к сохранению национальной идентичности в условиях возможной утраты физической территории.
Ранее сообщалось, что из-за меняющегося климата наводнения стали масштабнее и смертоноснее, чем были ранее.