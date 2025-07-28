Страна Тувалу первой исчезнет из-за изменений климата

В ответ на угрозу исчезновения Тувалу из-за изменения климата страны заключили уникальное соглашение о миграции. В 2023 году Австралия и Тувалу подписали Договор о Союзе Фалепили, в рамках которого была запущена специальная программа климатических виз. К июлю 2025 года австралийская комиссия получила почти девять тысяч заявок на переселение, что составляет почти все взрослое население.