Владельцев дач предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей

Помимо этого, Росреестр может направить информацию в уполномоченный орган, имеющий право изъять участок через суд. Однако лишить дачи могут лишь при условии, что ее так и не привели в порядок. «Земля после этого выставляется на публичные торги. Бывший собственник может участвовать в них на общих основаниях, но никаких привилегий уже не имеет», — рассказал Якубовский.