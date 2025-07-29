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Стихийное последствие: непогода нанесла ущерб тысячам автовладельцев

Самые массовые обращения в страховые компании касались повреждений от деревьев и града.

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Источник: Известия

Тысячи машин в России оказались повреждены из-за непогоды летом 2025 года, сообщили «Известиям» страховые компании. Автовладельцы указывали, что их транспортные средства пострадали от града, падений деревьев, а также мощных затоплений улиц.

Чаще всего в страховые обращались из Томской, Ростовской, Кемеровской, Московской и Новгородской областей.

По риску «стихийное бедствие» компенсацию можно получить только по полису каско, а в случае отказа от выплат пострадавшие могут обратиться в суд с гражданскими исками. О том, как компенсировать ущерб от непогоды, — в материале «Известий».

Какой ущерб автовладельцам нанесла непогода

Почти две трети страховых случаев по риску «стихийное бедствие» в 2025 году приходятся на июнь и июль, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. Так, по данным «Росгосстраха», 22% — это воздействие ветра, в том числе и падение деревьев, чуть более двух процентов — наводнения. От них больше всего пострадали в Москве и Нижнем Новгороде. Также автовладельцы жаловались на последствия града.

— Этим летом погода демонстрирует непредсказуемый характер: ливни, наводнения и крупный град уже успели нанести ущерб тысячам автомобилей в Москве и других регионах России, — сказала начальник управления выплат по автострахованию компании «Росгосстрах» Людмила Юсова. — Кадры затопленных машин, разбитых стекол, помятых крыш и капотов заполонили СМИ и соцсети, а владельцы поврежденных авто массово обращаются к страховщикам.

С 8 по 16 июля специалисты контакт-центра «РЕСО-Гарантия» зафиксировали около ста обращений по страховым случаям от клиентов, чье имущество пострадало от стихии. По каско зафиксировано 53 обращения, связанных с непогодой: в Москве — 12, в Московской области — 33. Еще восемь таких случаев зафиксированы в других регионах.

Больше всего затоплений ТС в столице было 15 июля.

— 16 обращений из регионов также связаны с градом: пять случаев зафиксировано в Томске, шесть — в Белгородской области, по одному — в Карачаево-Черкессии, Рязанской и Калужской областях, Ставропольском крае и Республике Алтай. В Новосибирской области на автомобиль упало дерево, — добавил вице-президент страховой компании Игорь Иванов.

Очередной циклон накрыл Москву и другие регионы Центральной России 21—22 июля. Так, в ночь на 21 июля в некоторых районах выпала месячная норма осадков.

Более 50% обращений в эти дни в связи с повреждением автомобилей из Москвы и Московской области были связаны с повреждениями в результате стихийных бедствий, рассказали эксперты страховой компании «Согласие».

Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев отметил, что на прошлой неделе, когда в России бушевала непогода, было зафиксировано 12 обращений клиентов по договорам каско по риску «стихийное бедствие».

— Семь обращений были связаны с подтоплением транспортных средств в результате проливных дождей, три — с выпадением града, а два — с падением на транспортные средства различных предметов в результате порывов сильного ветра, — рассказал он.

За последние две недели в «Абсолют Страхование» поступили обращения от клиентов по двум страховым случаям в Москве, вызванным стихийными бедствиями, рассказал руководитель отдела урегулирования убытков по каско, ДГО (добровольное страхование гражданской ответственности), ОСАГО компании Александр Сысуев. Например, 23 июля в Москве произошло падение дерева на автомобиль Kia.

Сколько могут заплатить страховые

В этом году, по словам Людмилы Юсовой, дороже всего стоил ремонт автомобиля Chery Tiggo 4 / Pro 2024 года выпуска, застрахованного по каско клиентом из Пензенской области. За устранение на станции технического обслуживания последствий града страховщик оплатил около 240 тысяч рублей.

— Но процесс урегулирования страховых событий последних недель еще продолжается, и не исключено, что этот год побьет рекорды предыдущих лет, — сказала она.

Изменилась и география обращений. В этом году больше всего их было из Томской, Ростовской, Кемеровской, Московской и Новгородской областей. Годом ранее это были Липецкая область, Москва, Татарстан, Новосибирская область и Ставропольский край.

— Если судить по количеству обращений, которые мы уже получили за первые семь месяцев, можно предположить, что пострадавших от стихии автомобилистов в этом году будет больше, чем в предыдущие два года, — добавила эксперт.

В 2024 году число выплат, связанных со стихийными бедствиями владельцам транспортных средств, было в 13 раз больше, чем выплат из-за краж и угонов, рассказали в «Согласии». Одна из наиболее крупных выплат в 2024 году составила 10,7 миллиона рублей: в результате паводка пострадал Porsche, стоявший в гараже.

«4,8 миллиона рублей было выплачено из-за того, что в результате сильного ливня вода попала внутрь Hyundai Palisade, — сообщили в компании. — А 4,3 миллиона рублей — из-за того, что сильный ливень затопил подземный паркинг и припаркованный Kia Sorento ушел под воду на 1,7 метра».

В 2024 году в компанию «Ингосстрах» по каско было заявлено 779 случаев повреждения транспортных средств по риску «стихийное бедствие» на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, добавил Максим Дмитриев.

— Одна из самых крупных выплат — повреждение бензовоза Sitrak в результате наводнения в Оренбургской области весной прошлого года, — сказал он. — Этот страховой случай был урегулирован на условиях полной гибели. Выплата клиенту составила девять с половиной миллионов рублей.

В «Росгосстрахе» в 2024 году в максимальную сумму — 1,3 миллиона рублей — обошелся ремонт поврежденного крупным градом годовалого Jaecoo J7 из Карачаево-Черкессии.

— В 2023 году самая большая выплата по риску «стихийное бедствие» составила в «Росгосстрахе» три с половиной миллиона рублей. Столько компания возместила владельцу Volvo V90 Cross Country. Этот автомобиль 2018 года выпуска после подтопления был признан не подлежащим восстановлению, — отметила Людмила Юсова.

Как получить компенсацию

Полис ОСАГО покрывает только ущерб, причиненный водителем другим автомобилям, и не предусматривает компенсации за повреждение собственной машины из-за неблагоприятных природных явлений, напомнили в страховых компаниях. Для тех, кто хочет избежать затрат на ремонт авто после затопления, града или падения деревьев, единственным решением остается добровольное страхование по каско.

— При угрозе града или ливней по возможности парковать машину в крытых зонах, избегая при этом подземных паркингов, которые могут быть затоплены, — сказала Людмила Юсова. — Особую осторожность следует проявлять при наводнениях: вода выше 30 сантиметров у порогов может привести к критическим повреждениям.

Если автомобиль застрахован по каско, то природные катаклизмы, град, буря, наводнение, падение дерева или столба могут быть признаны страховым случаем, если прописано в договоре, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

— Даже в случае очевидной причины, скажем, град побил крышу и капот, страховые компании сначала оценивают, входит ли подобное событие в перечень страховых рисков, — пояснил эксперт. — Имеет значение и причина падения дерева: например, если оно было аварийным и упало при слабом ветре, могут потребоваться дополнительные разбирательства с обслуживающей организацией.

Стихийное бедствие, то есть форс-мажор, не является основанием для отказа в выплате, если событие указано в договоре. Напротив, такие случаи предусмотрены как страховые.

— Однако на практике нередко возникают споры: скажем, если страхователь не успел обратиться в срок или не может предоставить доказательства, что повреждение связано именно с этим событием, — подчеркнул Алексей Иванов. — Тогда страховая может ссылаться на неполноту данных или отсутствие причинно-следственной связи.

Если на автомобиль упало дерево и произошло подтопление, следует обязательно зафиксировать обстоятельства произошедшего, отметил судебный юрист Илья Васильчук.

— Сделайте фото и видеозапись места происшествия, повреждений автомобиля, окружающей обстановки, — рекомендовал он. — Запишите контактные данные очевидцев, если они имеются. Позвоните в единую службу спасения и укажите, что произошел случай падения дерева или подтопления машины. При составлении протокола сотрудником полиции обязательно проследите за тем, чтобы в документе были указаны видимые и возможные внутренние повреждения машины. Далее следует запастись справкой из Гидрометцентра о том, что в Москве действительно был ливень.

Кроме того, стоит уточнить, произошел ли инцидент на городской территории, частной стоянке или территории жилого комплекса.

— Сообщите о случившемся в местные коммунальные службы, управляющую компанию, владельцу платной парковки и ГУП «Мосводосток», — пояснил эксперт. — Если автомобиль застрахован по каско, свяжитесь со страховой компанией и предоставьте необходимые документы.

В случае отказа страховой или отсутствия страховки каско следует получить заключение независимой экспертизы, которая бы оценила реальный объем повреждений и стоимость ремонта.

— Это полезно для дальнейших переговоров со страховой компанией или виновником происшествия, — сказал Илья Васильчук.

В случае отказа в выплате компенсации необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. В соответствии с Гражданским кодексом в случаях, когда автомобиль пострадал от непогоды, можно рассчитывать на возмещение всех убытков.