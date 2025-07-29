Стихийное последствие: непогода нанесла ущерб тысячам автовладельцев

Тысячи машин в России оказались повреждены из-за непогоды летом 2025 года, сообщили «Известиям» страховые компании. Автовладельцы указывали, что их транспортные средства пострадали от града, падений деревьев, а также мощных затоплений улиц.
По риску «стихийное бедствие» компенсацию можно получить только по полису каско, а в случае отказа от выплат пострадавшие могут обратиться в суд с гражданскими исками. О том, как компенсировать ущерб от непогоды, — в материале «Известий».
Какой ущерб автовладельцам нанесла непогода
Почти две трети страховых случаев по риску «стихийное бедствие» в 2025 году приходятся на июнь и июль, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. Так, по данным «Росгосстраха», 22% — это воздействие ветра, в том числе и падение деревьев, чуть более двух процентов — наводнения. От них больше всего пострадали в Москве и Нижнем Новгороде. Также автовладельцы жаловались на последствия града.
— Этим летом погода демонстрирует непредсказуемый характер: ливни, наводнения и крупный град уже успели нанести ущерб тысячам автомобилей в Москве и других регионах России, — сказала начальник управления выплат по автострахованию компании «Росгосстрах» Людмила Юсова. — Кадры затопленных машин, разбитых стекол, помятых крыш и капотов заполонили СМИ и соцсети, а владельцы поврежденных авто массово обращаются к страховщикам.
С 8 по 16 июля специалисты контакт-центра «РЕСО-Гарантия» зафиксировали около ста обращений по страховым случаям от клиентов, чье имущество пострадало от стихии. По каско зафиксировано 53 обращения, связанных с непогодой: в Москве — 12, в Московской области — 33. Еще восемь таких случаев зафиксированы в других регионах.
— 16 обращений из регионов также связаны с градом: пять случаев зафиксировано в Томске, шесть — в Белгородской области, по одному — в Карачаево-Черкессии, Рязанской и Калужской областях, Ставропольском крае и Республике Алтай. В Новосибирской области на автомобиль упало дерево, — добавил вице-президент страховой компании Игорь Иванов.
Очередной циклон накрыл Москву и другие регионы Центральной России
Более 50% обращений в эти дни в связи с повреждением автомобилей из Москвы и Московской области были связаны с повреждениями в результате стихийных бедствий, рассказали эксперты страховой компании «Согласие».
Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев отметил, что на прошлой неделе, когда в России бушевала непогода, было зафиксировано 12 обращений клиентов по договорам каско по риску «стихийное бедствие».
— Семь обращений были связаны с подтоплением транспортных средств в результате проливных дождей, три — с выпадением града, а два — с падением на транспортные средства различных предметов в результате порывов сильного ветра, — рассказал он.
За последние две недели в «Абсолют Страхование» поступили обращения от клиентов по двум страховым случаям в Москве, вызванным стихийными бедствиями, рассказал руководитель отдела урегулирования убытков по каско, ДГО (добровольное страхование гражданской ответственности), ОСАГО компании Александр Сысуев. Например, 23 июля в Москве произошло падение дерева на автомобиль Kia.
Сколько могут заплатить страховые
В этом году, по словам Людмилы Юсовой, дороже всего стоил ремонт автомобиля Chery Tiggo 4 / Pro 2024 года выпуска, застрахованного по каско клиентом из Пензенской области. За устранение на станции технического обслуживания последствий града страховщик оплатил около 240 тысяч рублей.
— Но процесс урегулирования страховых событий последних недель еще продолжается, и не исключено, что этот год побьет рекорды предыдущих лет, — сказала она.
Изменилась и география обращений. В этом году больше всего их было из Томской, Ростовской, Кемеровской, Московской и Новгородской областей. Годом ранее это были Липецкая область, Москва, Татарстан, Новосибирская область и Ставропольский край.
В 2024 году число выплат, связанных со стихийными бедствиями владельцам транспортных средств, было в 13 раз больше, чем выплат из-за краж и угонов, рассказали в «Согласии». Одна из наиболее крупных выплат в 2024 году составила 10,7 миллиона рублей: в результате паводка пострадал Porsche, стоявший в гараже.
«4,8 миллиона рублей было выплачено из-за того, что в результате сильного ливня вода попала внутрь Hyundai Palisade, — сообщили в компании. — А 4,3 миллиона рублей — из-за того, что сильный ливень затопил подземный паркинг и припаркованный Kia Sorento ушел под воду на 1,7 метра».
— Одна из самых крупных выплат — повреждение бензовоза Sitrak в результате наводнения в Оренбургской области весной прошлого года, — сказал он. — Этот страховой случай был урегулирован на условиях полной гибели. Выплата клиенту составила девять с половиной миллионов рублей.
В «Росгосстрахе» в 2024 году в максимальную сумму — 1,3 миллиона рублей — обошелся ремонт поврежденного крупным градом годовалого Jaecoo J7 из Карачаево-Черкессии.
— В 2023 году самая большая выплата по риску «стихийное бедствие» составила в «Росгосстрахе» три с половиной миллиона рублей. Столько компания возместила владельцу Volvo V90 Cross Country. Этот автомобиль 2018 года выпуска после подтопления был признан не подлежащим восстановлению, — отметила Людмила Юсова.
Как получить компенсацию
Полис ОСАГО покрывает только ущерб, причиненный водителем другим автомобилям, и не предусматривает компенсации за повреждение собственной машины из-за неблагоприятных природных явлений, напомнили в страховых компаниях. Для тех, кто хочет избежать затрат на ремонт авто после затопления, града или падения деревьев, единственным решением остается добровольное страхование по каско.
Если автомобиль застрахован по каско, то природные катаклизмы, град, буря, наводнение, падение дерева или столба могут быть признаны страховым случаем, если прописано в договоре, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
— Даже в случае очевидной причины, скажем, град побил крышу и капот, страховые компании сначала оценивают, входит ли подобное событие в перечень страховых рисков, — пояснил эксперт. — Имеет значение и причина падения дерева: например, если оно было аварийным и упало при слабом ветре, могут потребоваться дополнительные разбирательства с обслуживающей организацией.
Стихийное бедствие, то есть форс-мажор, не является основанием для отказа в выплате, если событие указано в договоре. Напротив, такие случаи предусмотрены как страховые.
— Однако на практике нередко возникают споры: скажем, если страхователь не успел обратиться в срок или не может предоставить доказательства, что повреждение связано именно с этим событием, — подчеркнул Алексей Иванов. — Тогда страховая может ссылаться на неполноту данных или отсутствие причинно-следственной связи.
— Сделайте фото и видеозапись места происшествия, повреждений автомобиля, окружающей обстановки, — рекомендовал он. — Запишите контактные данные очевидцев, если они имеются. Позвоните в единую службу спасения и укажите, что произошел случай падения дерева или подтопления машины. При составлении протокола сотрудником полиции обязательно проследите за тем, чтобы в документе были указаны видимые и возможные внутренние повреждения машины. Далее следует запастись справкой из Гидрометцентра о том, что в Москве действительно был ливень.
Кроме того, стоит уточнить, произошел ли инцидент на городской территории, частной стоянке или территории жилого комплекса.
— Сообщите о случившемся в местные коммунальные службы, управляющую компанию, владельцу платной парковки и ГУП «Мосводосток», — пояснил эксперт. — Если автомобиль застрахован по каско, свяжитесь со страховой компанией и предоставьте необходимые документы.
— Это полезно для дальнейших переговоров со страховой компанией или виновником происшествия, — сказал Илья Васильчук.
В случае отказа в выплате компенсации необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. В соответствии с Гражданским кодексом в случаях, когда автомобиль пострадал от непогоды, можно рассчитывать на возмещение всех убытков.