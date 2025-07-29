Стихийное последствие: непогода нанесла ущерб тысячам автовладельцев

Почти две трети страховых случаев по риску «стихийное бедствие» в 2025 году приходятся на июнь и июль, сообщили «Известиям» в страховых компаниях. Так, по данным «Росгосстраха», 22% — это воздействие ветра, в том числе и падение деревьев, чуть более двух процентов — наводнения. От них больше всего пострадали в Москве и Нижнем Новгороде. Также автовладельцы жаловались на последствия града.