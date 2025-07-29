В Европе обновили абсолютный рекорд по жаре

В Турции был установлен новый абсолютный температурный рекорд для Европы: в районе Силопи провинции Ширнак метеорологи зафиксировали +50,5 °C. Об этом сообщили в Государственной метеорологической службе страны, написала газета Turkiye Today.
По информации турецких метеорологов, в 31 провинции страны температура поднялась выше +40 °C. Это на 6−12 градусов побило климатическую норму. Среди наиболее пострадавших от жары регионов — Ширнак, Мардин, Сиирт, Шанлыурфа, Анталья, Измир, Адана, Мерсин и другие.
Турция географически расположена как в Азии, так и в Европе. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, восточная часть страны входит в европейский регион наблюдений. Поэтому новый рекорд признается значимым для всей Европы.
Экстремальная жара в регионе связана с общей тенденцией повышения температур. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие годы Европа может столкнуться с еще более суровыми климатическими аномалиями. Так, ученые рассказали, что завышенные температуры воздуха станут нормой для Великобритании.