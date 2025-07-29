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В Европе обновили абсолютный рекорд по жаре

В Турции зафиксировали новый температурный рекорд Европы — +50,5 °C. Аномальная жара охватила 31 провинцию, превысив климатическую норму на 6−12 градусов.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

В Турции был установлен новый абсолютный температурный рекорд для Европы: в районе Силопи провинции Ширнак метеорологи зафиксировали +50,5 °C. Об этом сообщили в Государственной метеорологической службе страны, написала газета Turkiye Today.

Это значение превышает прежний максимум континентальной Европы — +48,8 °C, который был установлен в августе 2021 года на итальянской Сицилии. Измерения проводились по международным стандартам — в тени, на высоте двух метров над землей.

По информации турецких метеорологов, в 31 провинции страны температура поднялась выше +40 °C. Это на 6−12 градусов побило климатическую норму. Среди наиболее пострадавших от жары регионов — Ширнак, Мардин, Сиирт, Шанлыурфа, Анталья, Измир, Адана, Мерсин и другие.

Турция географически расположена как в Азии, так и в Европе. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, восточная часть страны входит в европейский регион наблюдений. Поэтому новый рекорд признается значимым для всей Европы.

Экстремальная жара в регионе связана с общей тенденцией повышения температур. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие годы Европа может столкнуться с еще более суровыми климатическими аномалиями. Так, ученые рассказали, что завышенные температуры воздуха станут нормой для Великобритании.