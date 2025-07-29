В Европе обновили абсолютный рекорд по жаре

В Турции был установлен новый абсолютный температурный рекорд для Европы: в районе Силопи провинции Ширнак метеорологи зафиксировали +50,5 °C. Об этом сообщили в Государственной метеорологической службе страны, написала газета Turkiye Today.

Это значение превышает прежний максимум континентальной Европы — +48,8 °C, который был установлен в августе 2021 года на итальянской Сицилии. Измерения проводились по международным стандартам — в тени, на высоте двух метров над землей.