В районах Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Новоусманского и Верхнехавского районов Воронежской области официально ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Причиной стали разрушительные последствия неблагоприятных метеоусловий, которые наблюдались в регионе 13 и 14 июля. Как сообщили в областном правительстве, сильный град, ливни и шквалистый ветер нанесли серьезный ущерб аграрному сектору. По предварительным оценкам, стихия уничтожила более 10 тысяч гектаров посевов. Под удар попали около двух тысяч гектаров озимых и яровых зерновых, а также соя и подсолнечник.
Введение режима ЧС позволит ускорить процесс оформления страховых выплат, а также использовать форс-мажорные обстоятельства при оценке показателей работы агропредприятий. Власти подчеркивают, что меры направлены на минимизацию последствий и поддержку пострадавшего бизнеса.
Ранее режим ЧС ввели власти Колумбии. В стране произошла вспышка желтой лихорадки, которая передается при укусе комаров.