В районах Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Причиной стали разрушительные последствия неблагоприятных метеоусловий, которые наблюдались в регионе 13 и 14 июля. Как сообщили в областном правительстве, сильный град, ливни и шквалистый ветер нанесли серьезный ущерб аграрному сектору. По предварительным оценкам, стихия уничтожила более 10 тысяч гектаров посевов. Под удар попали около двух тысяч гектаров озимых и яровых зерновых, а также соя и подсолнечник.