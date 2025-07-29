Аномальная жара на юге России продлится порядка 7−10 дней

Аномальная жара, установившаяся в Южном федеральном округе России, продлится еще порядка 7−10 дней, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Аномально высокие температуры на юге России установились в первой половине июля. В Республике Крым, Краснодарском крае, Сочи и федеральной территории Сириус объявлены штормовые предупреждения из-за повышения температуры до 40−41 градуса. В Ростовской области ожидается до 41 градуса в тени, в регионе фиксировали пиковые нагрузки на сети электроснабжения и аварии на инфраструктуре.
«На юге России аномально жаркая погода вызвана мощным антициклоном. Плюс горячие воздушные массы с севера Африки. Конечно, такое сочетание факторов создает условия для достаточно продолжительной опасной жары. Эти аномалии будут длиться в пределах 10 дней. Конечно, это оказывает серьезное влияние на регионы, дестабилизирует атмосферу. Поэтому примерно после 10 августа, с середины месяца, начнутся определенные изменения: похолодание, кратковременные ливни», — сказал Вахрушев.
Эти изменения, отметил ученый, связаны с тем, что из-за высокой температуры усиливались процессы испарения, начались конвективные процессы. Ливни могут начаться и в первых числах августа, но они могут иметь неповсеместный характер: в одной части региона осадки могут выпадать в виде массовых ливней, а в другой при этом будет продолжаться засушливый период. Однако, уточнил эксперт, эти процессы частично сгладят ситуацию с аномально жаркой температурой.
«Первое, что сразу заметят люди, — значительные колебания суточной температуры: днем будет жарче, а ночью — прохладнее. Это улучшит комфорт, особенно в курортных зонах, когда вечерами наступает долгожданная прохлада», — сказал Вахрушев.