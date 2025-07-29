Аномальная жара на юге России продлится порядка 7−10 дней

Эти изменения, отметил ученый, связаны с тем, что из-за высокой температуры усиливались процессы испарения, начались конвективные процессы. Ливни могут начаться и в первых числах августа, но они могут иметь неповсеместный характер: в одной части региона осадки могут выпадать в виде массовых ливней, а в другой при этом будет продолжаться засушливый период. Однако, уточнил эксперт, эти процессы частично сгладят ситуацию с аномально жаркой температурой.