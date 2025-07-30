В нескольких округах России ожидается аномальная жара

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температура достигнет +29−33°C (выше нормы на 7−8 градусов). Жара затронет Мурманскую, Псковскую, Архангельскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также Карелию и Ненецкий автономный округ.
Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.
В Крыму и Адыгее воздух может прогреться до +40°C, в Калмыкии — до +42°C.
«В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до +38°C», — сказал Вильфанд.
На Северном Кавказе в Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии температура достигнет +36−38°C, что на 7−8 градусов выше нормы.
Жаркая погода также придет и на Дальний Восток. С 31 июля по 2 августа в Чукотском автономном округе температура поднимется до +26−27°C, на Сахалине — до +29°C, в Якутии — до +31 °C, в Хабаровском крае — до +32°C.
До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе жара продержится до конца рабочей недели, в выходные погода изменится — температура воздуха немного снизится, вернутся дожди. В большей степени это затронет Подмосковье, а самой Москве температура не упадет ниже +25°C.