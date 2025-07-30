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В нескольких округах России ожидается аномальная жара

Аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6−10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Сейчас в Ричмонде: +32° 3 м/с 56% 758 мм рт. ст. +33°
Источник: Газета.Ру

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температура достигнет +29−33°C (выше нормы на 7−8 градусов). Жара затронет Мурманскую, Псковскую, Архангельскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также Карелию и Ненецкий автономный округ.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

В Крыму и Адыгее воздух может прогреться до +40°C, в Калмыкии — до +42°C.

«В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до +38°C», — сказал Вильфанд.

На Северном Кавказе в Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии температура достигнет +36−38°C, что на 7−8 градусов выше нормы.

Жаркая погода также придет и на Дальний Восток. С 31 июля по 2 августа в Чукотском автономном округе температура поднимется до +26−27°C, на Сахалине — до +29°C, в Якутии — до +31 °C, в Хабаровском крае — до +32°C.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе жара продержится до конца рабочей недели, в выходные погода изменится — температура воздуха немного снизится, вернутся дожди. В большей степени это затронет Подмосковье, а самой Москве температура не упадет ниже +25°C.