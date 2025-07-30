Камчатка пережила сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7

Последствия землетрясения уже ощущаются в Петропавловске-Камчатском: сообщается о дорожных пробках, очередях на заправках, перебоях с электричеством и мобильным интернетом, а также о том, что люди массово покидают здания. По решению главы региона, в городе сокращен рабочий день, а детская поликлиника № 1 временно приостановила работу из-за повреждений здания. Информации о пострадавших в данный момент не поступало.