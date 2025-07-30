Камчатка пережила сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7

Как отмечают ученые, это «выдающееся событие» является сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.
Очаг землетрясения, которое произошло в 11:26 по местному времени, имеет протяженность не менее 200 километров и распространился в юго-западном направлении вдоль глубоководного желоба. Эксперты классифицируют его как субдукционное, не ожидая от него каких-либо сюрпризов. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском предварительно оценивается не менее чем в VI баллов.
Своевременно была объявлена тревога цунами, и на побережье Камчатки, в частности в Северо-Курильске, наблюдалось опасное сильное цунами. В настоящее время развивается активный афтершоковый процесс, который будет ощущаться еще не менее месяца, причем возможны сильные повторные толчки магнитудой до 7,5, способные вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов и новые цунами.
Последствия землетрясения уже ощущаются в Петропавловске-Камчатском: сообщается о дорожных пробках, очередях на заправках, перебоях с электричеством и мобильным интернетом, а также о том, что люди массово покидают здания. По решению главы региона, в городе сокращен рабочий день, а детская поликлиника № 1 временно приостановила работу из-за повреждений здания. Информации о пострадавших в данный момент не поступало.
Помимо этого, стало известно, что на Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров.