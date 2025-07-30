Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Что известно о землетрясении на Камчатке

Сильнейшее с 1952 года землетрясение случилось в Камчатском крае, магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ЧП.

О случившемся

  • Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 150 км от Петропавловска-Камчатского в среду, 30 июля, около полудня по местному времени (около 03:00 мск).
  • Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7.
  • Ощущаемость произошедшего на Камчатке землетрясения составила от 7 до 8 баллов.
  • Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км.
  • Сейсмологи зафиксировали сильные повторные землетрясения магнитудой 5,1−5,8 на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского, в столице региона толчки ощущались с силой 3 балла.
  • Угрозу цунами объявили на побережье Авачинского залива.
  • Цунами высотой 3−4 м было зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная.
  • Цунами обрушилось на прибрежную часть города Северо-Курильска на острове, жителей собрали на возвышенности.
  • Количество землетрясений магнитудой более 5, произошедших у берегов Камчатки за час, составило восемь. Толчки происходили на глубинах от 7 до 100 км.
  • Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца.

Последствия

Несколько человек обратились в медицинские учреждения.

  • Стена обрушилась в здании детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, жертв нет.
  • Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены цунами.
  • Проблемы с интернет-соединением фиксировались на Камчатке, позже все узлы связи восстановили.
  • Рабочий день в госучреждениях Камчатского края был сокращен до 13:00 (04:00 мск).
  • Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском увеличилось.
  • Городская детская поликлиника № 1 в Петропавловске-Камчатском временно закрыта на техническое обследование.

Реакция местных властей

  • В случае обнаружения опасных для конструкции трещин в жилье власти пообещали предоставить жителям временное размещение в безопасных местах.
  • Развернут региональный штаб для координации действий ведомств и служб.
  • Организована горячая линия для жителей после землетрясения на Курилах.
  • Власти Сахалинской области мобилизуют материальные резервы для устранения последствий землетрясения в Северо-Курильске.

В Японии и США

  • Цунами высотой порядка 30 см достигла северной части Японии.
  • Силы самообороны страны задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана.
  • Специалисты Tokyo Electric Power приостановили сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».
  • Движение скоростных поездов «синкансэн» приостановили в центральной части и на северо-востоке Японии.
  • Информации об ущербе или пострадавших на территории Японии не поступало.
  • Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами.
  • Власти острова Оаху призвали жителей, проживающих в прибрежных областях, немедленно эвакуироваться.