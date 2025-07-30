Цунами обрушилось на Сахалин после землетрясения. Видео

Угроза цунами после землетрясения также объявлена в Японии и на Тайване. Как сообщает NHK, японские власти предупреждают об образовании цунами высотой до 3 м на побережье от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма. Метеорологическое управление Тайваня, по данным CNA, прогнозирует, что цунами затронет юго-восточное и юго-западное побережье региона сегодня днем.