Цунами обрушилось на Сахалин после землетрясения. Видео

На Сахалине произошло цунами после землетрясения, очаг которого залегал на Камчатке, в 161 км от побережья полуострова. В Северо-Курильском районе Сахалинской области власти ввели режим ЧС.
Угроза цунами после землетрясения также объявлена в Японии и на Тайване. Как сообщает NHK, японские власти предупреждают об образовании цунами высотой до 3 м на побережье от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма. Метеорологическое управление Тайваня, по данным CNA, прогнозирует, что цунами затронет юго-восточное и юго-западное побережье региона сегодня днем.
Ранее Национальный центр предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы США объявил угрозу цунами в ряде регионов страны, включая Калифорнию, Орегон, штат Вашингтон и полуостров Аляска.
Изначально специалисты РАН присвоили землетрясению магнитуду 7,5, затем ее повысили до 8,5 а позже — до 8,7. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также оценил магнитуду в 8,7, афтершоки — в 7,0 и ниже.