Землетрясение и цунами на Камчатке. Главное

После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.

После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.

После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.

После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.

После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.

Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.

Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.

Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.

Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.

Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.

В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.

В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.

В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.

В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.

В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.