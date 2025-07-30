Землетрясение и цунами на Камчатке. Главное

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Факты о землетрясении
Землетрясение произошло 30 июля в 2:24 мск, в 11:24 по местному времени.
- Эпицентр толчка зафиксировали в 149 км от столицы региона — Петропавловска-Камчатского, в точке с координатами 52.4° северной широты, 160.52° восточной долготы, на глубине 17 километров.
- Первоначально магнитуду оценили в 7,1, позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН уточнил, что магнитуда достигала 8,7.
- В течение часа после главного толчка сейсмологи зафиксировали более восьми толчков магнитудой выше 5, в течение трех часов — еще 30 землетрясений, ощутимых с интенсивностью 2−5 баллов.
- В регионе объявили тревогу из-за угрозы цунами на побережье Авачинского залива.
- Волны цунами в Елизовском районе полуострова достигали 4 метров, в Северо-Курильске — 3−5 метров.
- Сейсмологи предупредили жителей полуострова об афтершоках, которые будут ощущаться после землетрясения в течение месяца. Их магнитуда может достигать 7,5. Не исключены цунами.
Последствия землетрясения и цунами на Камчатке
- Волны цунами подтопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».
- По данным пресс-службы МЧС региона, здания на полуострове в основном устояли, разрушен фасад детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, который находился на ремонте. В результате ЧП никто не пострадал.
- Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил о нескольких пострадавших в результате подземных толчков, но уточнил, что за медицинской помощью обратилась только одна женщина, которая получила травму в аэропорту. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.
- Землетрясение застало врачей Камчатского онкодиспансера за операцией. Несмотря на подземные толчки, они остались в операционной и продолжили работу. «В данный момент с пациентом всё хорошо», — рассказал Мельников.
Действия властей и экстренных служб Камчатского края
- Власти региона организовали работу регионального штаба, губернатор Владимир Солодов провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Прокуратура Камчатского края открыла горячую линию для граждан.
- Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы.
- В регионе ведется обследование зданий и жилых домов для оценки материального ущерба.
- Губернатор отдельно поручил экспертам оценить состояние нового терминала аэропорта после того, как там пострадала женщина из-за падения отделочных материалов.
- Спасатели эвакуировали 60 отдыхающих с Халактырского пляжа на берегу Тихого океана, где туристы разбили палаточный городок.
- Из-за угрозы повторных землетрясений и цунами жителям Камчатки и туристам запретили посещать побережье Авачинского залива, в том числе Халактырский пляж, бухту Англичанка, озеро Приливное.
- Природный парк «Вулканы Камчатки» закрыли для туристов предварительно на пять дней. Жителей и гостей региона также просят воздержаться от походов на вулканы Авачинский, Козельский, Верблюд из-за риска камнепадов.
- Врачей-онкологов, которые во время землетрясения не прервали операцию, представят к наградам.
Последствия землетрясения в Японии, Северной Америке
- После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.
- Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.
- В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.
- В СМИ сообщают, что после землетрясения на берег в Японии выбросились несколько китов.
- Власти Мексики и США предупредили население об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.