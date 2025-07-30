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Землетрясение и цунами на Камчатке. Главное

В ночь на 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,7. Подземные толчки привели к цунами, что вызвало подтопление части территорий полуострова. Рассказываем, что известно о мощном землетрясении, его последствиях и пострадавших.

Оксана Иванова
Автор Погода Mail
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Факты о землетрясении

Землетрясение произошло 30 июля в 2:24 мск, в 11:24 по местному времени.

  • Эпицентр толчка зафиксировали в 149 км от столицы региона — Петропавловска-Камчатского, в точке с координатами 52.4° северной широты, 160.52° восточной долготы, на глубине 17 километров.
  • Первоначально магнитуду оценили в 7,1, позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН уточнил, что магнитуда достигала 8,7.
  • В течение часа после главного толчка сейсмологи зафиксировали более восьми толчков магнитудой выше 5, в течение трех часов — еще 30 землетрясений, ощутимых с интенсивностью 2−5 баллов.
  • В регионе объявили тревогу из-за угрозы цунами на побережье Авачинского залива.
  • Волны цунами в Елизовском районе полуострова достигали 4 метров, в Северо-Курильске — 3−5 метров.
  • Сейсмологи предупредили жителей полуострова об афтершоках, которые будут ощущаться после землетрясения в течение месяца. Их магнитуда может достигать 7,5. Не исключены цунами.

Последствия землетрясения и цунами на Камчатке

  • Волны цунами подтопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».
  • По данным пресс-службы МЧС региона, здания на полуострове в основном устояли, разрушен фасад детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, который находился на ремонте. В результате ЧП никто не пострадал.
  • Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил о нескольких пострадавших в результате подземных толчков, но уточнил, что за медицинской помощью обратилась только одна женщина, которая получила травму в аэропорту. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.
  • Землетрясение застало врачей Камчатского онкодиспансера за операцией. Несмотря на подземные толчки, они остались в операционной и продолжили работу. «В данный момент с пациентом всё хорошо», — рассказал Мельников.

Действия властей и экстренных служб Камчатского края

  • Власти региона организовали работу регионального штаба, губернатор Владимир Солодов провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
  • Прокуратура Камчатского края открыла горячую линию для граждан.
  • Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы.
  • В регионе ведется обследование зданий и жилых домов для оценки материального ущерба.
  • Губернатор отдельно поручил экспертам оценить состояние нового терминала аэропорта после того, как там пострадала женщина из-за падения отделочных материалов.
  • Спасатели эвакуировали 60 отдыхающих с Халактырского пляжа на берегу Тихого океана, где туристы разбили палаточный городок.
  • Из-за угрозы повторных землетрясений и цунами жителям Камчатки и туристам запретили посещать побережье Авачинского залива, в том числе Халактырский пляж, бухту Англичанка, озеро Приливное.
  • Природный парк «Вулканы Камчатки» закрыли для туристов предварительно на пять дней. Жителей и гостей региона также просят воздержаться от походов на вулканы Авачинский, Козельский, Верблюд из-за риска камнепадов.
  • Врачей-онкологов, которые во время землетрясения не прервали операцию, представят к наградам.

Последствия землетрясения в Японии, Северной Америке

  • После толчков на Камчатке цунами дошли до берегов Японии. Высота волны достигла порядка 30 см.
  • Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» был приостановлен.
  • В центральной и северо-восточной части страны прекратили движение скоростных поездов.
  • В СМИ сообщают, что после землетрясения на берег в Японии выбросились несколько китов.
  • Власти Мексики и США предупредили население об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.