7 стран предупредили о цунами после землетрясения на Камчатке

По сведениям агентства, в течение ближайшего времени у побережья возможны «сильные и необычные течения, а также непредсказуемые приливные волны». Жителям прибрежных районов, а также тем, кто находится на воде, рекомендовано покинуть пляжи, уйти с береговой линии, держаться подальше от гаваней, устьев рек и прибрежных пристаней. Владельцам плавсредств советуют вернуться на сушу. Ведомство также предостерегает: приближаться к воде, чтобы наблюдать за возможными волнами, опасно.