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7 стран предупредили о цунами после землетрясения на Камчатке

После сильнейшего землетрясения на Камчатке власти семи стран предупреждают о цунами. Также они рекомендуют жителям действовать без промедлений.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Угроза цунами после мощного землетрясения у побережья Камчатки затронула десятки стран и регионов по всему тихоокеанскому побережью. В Японии власти распорядились об эвакуации около двух миллионов человек из более чем 220 прибрежных муниципалитетов, сообщает издание Associated Press со ссылкой на Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Предупреждения о возможных волнах объявили также в китайской провинции Чжэцзян и в районе Шанхая, на канадском острове Ванкувер, в мексиканском городе Энсенада. Центр предупреждения о цунами США сообщил, что волны высотой до трех метров могут также обрушиться на Эквадор, в то время как на Гавайях завыли сирены, которые предупреждали людей покинуть прибрежные районы.

Ранее Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение для всего тихоокеанского побережья страны — от Хоккайдо до Кюсю. По оценке ведомства, возможны волны цунами высотой до одного метра. Сейчас высота самых больших волн составила 40 сантиметров в 16 местах.

Работники атомной электростанции «Фукусима», которая вышла из строя после цунами 2011 года, были эвакуированы, хотя на объекте не наблюдалось никаких аномалий. «Пожалуйста, эвакуируйтесь быстро на возвышенность и подальше от побережья», — сказал ведущий новостей японской общественной телекомпании NHK.

Власти Новой Зеландии выпустили предупреждение о потенциальной опасности для прибрежных районов после мощного землетрясения у берегов России. Агентство по чрезвычайным ситуациям страны оценило угрозу как низкую, однако призвало жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.

По сведениям агентства, в течение ближайшего времени у побережья возможны «сильные и необычные течения, а также непредсказуемые приливные волны». Жителям прибрежных районов, а также тем, кто находится на воде, рекомендовано покинуть пляжи, уйти с береговой линии, держаться подальше от гаваней, устьев рек и прибрежных пристаней. Владельцам плавсредств советуют вернуться на сушу. Ведомство также предостерегает: приближаться к воде, чтобы наблюдать за возможными волнами, опасно.

По информации сейсмологов Японии, магнитуда подземных толчков достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что в 11:24 по местному времени (02:24 мск) в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в 161 километре восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32 километра.