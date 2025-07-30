7 стран предупредили о цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами после мощного землетрясения у побережья Камчатки затронула десятки стран и регионов по всему тихоокеанскому побережью. В Японии власти распорядились об эвакуации около двух миллионов человек из более чем 220 прибрежных муниципалитетов, сообщает издание Associated Press со ссылкой на Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.
Предупреждения о возможных волнах объявили также в китайской провинции Чжэцзян и в районе Шанхая, на канадском острове Ванкувер, в мексиканском городе Энсенада. Центр предупреждения о цунами США сообщил, что волны высотой до трех метров могут также обрушиться на Эквадор, в то время как на Гавайях завыли сирены, которые предупреждали людей покинуть прибрежные районы.
Работники атомной электростанции «Фукусима», которая вышла из строя после цунами 2011 года, были эвакуированы, хотя на объекте не наблюдалось никаких аномалий. «Пожалуйста, эвакуируйтесь быстро на возвышенность и подальше от побережья», — сказал ведущий новостей японской общественной телекомпании NHK.
Власти Новой Зеландии выпустили предупреждение о потенциальной опасности для прибрежных районов после мощного землетрясения у берегов России. Агентство по чрезвычайным ситуациям страны оценило угрозу как низкую, однако призвало жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.
По сведениям агентства, в течение ближайшего времени у побережья возможны «сильные и необычные течения, а также непредсказуемые приливные волны». Жителям прибрежных районов, а также тем, кто находится на воде, рекомендовано покинуть пляжи, уйти с береговой линии, держаться подальше от гаваней, устьев рек и прибрежных пристаней. Владельцам плавсредств советуют вернуться на сушу. Ведомство также предостерегает: приближаться к воде, чтобы наблюдать за возможными волнами, опасно.
По информации сейсмологов Японии, магнитуда подземных толчков достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что в 11:24 по местному времени (02:24 мск) в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в 161 километре восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32 километра.