На Курилах из-за землетрясения пострадали краснокнижные сивучи: видео

В Сети появилось видео очевидцев, как рядом с местом обитания сивучей начался камнепад. Туристы оказались на экскурсии в разгар подземных толчков. Среди них пострадавших нет. В кадр попали редкие морские львы, которым пришлось спасаться от летящих с горы глыб.