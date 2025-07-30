На Курилах из-за землетрясения пострадали краснокнижные сивучи: видео

Ночью 30 июля около 02:24 по московскому времени на Камчатке зафиксировали мощный подземный толчок. Магнитуда события достигла 8,7. Землетрясение привело к огромным волнам и возникновению цунами. Часть полуострова затопило.
В Сети появилось видео очевидцев, как рядом с местом обитания сивучей начался камнепад. Туристы оказались на экскурсии в разгар подземных толчков. Среди них пострадавших нет. В кадр попали редкие морские львы, которым пришлось спасаться от летящих с горы глыб.
Сивуч — крупнейший представитель ушастых тюленей. Вес мужской особи достигает от 500 до 1000 килограммов. Самки, как правило, набирают только до 350 килограммов. Животное известно и под другим именем — северный морской лев Стеллера. Популяция в России стала резко падать с 1970 года.
Напомним, что после землетрясения магнитудой 8,7 произошло еще 35 толчков. Их сила составила менее пяти единиц. Власти сообщили, что в ближайшее время не исключены повторы афтершоков. Население призвали сохранять спокойствие и помогать пострадавшим рядом людям.
После землетрясения еще семь стран объявили угрозу формирования цунами. В Японии, Китае, Америке, Эквадоре, Мексике, Канаде и Новой Зеландии жителей предостерегли о природной стихии.