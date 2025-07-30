Что пишут зарубежные СМИ о землетрясении на Камчатке

В регионе была объявлена угроза цунами. Сильные волны наблюдались на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Кроме того, поступают сообщения о развитии афтершокового процесса, который может продолжаться до месяца. По данным краевого управления МЧС России, здания на Камчатке в целом устояли. Как сообщили в Министре здравоохранения Камчатского края, в результате землетрясения погибших нет, но есть пострадавшие, хотя обошлось без серьезных травм.
The Conversation
Камчатское землетрясение, произошедшее на глубине около 20 километров, вошло в топ-10 мощнейших за всю историю наблюдений и стало самым сильным в мире с 2011 года. Тихоокеанский регион расположен в так называемом Огненном кольце — регионе повышенной сейсмической и вулканической активности.
Reuters
Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла у берегов Камчатки в среду вызвало волны цунами высотой до 5 метров и привело к эвакуации людей на Гавайях и по всему Тихому океану.
Sky News
Это самое мощное региональное землетрясение. Оно уступает только японскому магнитудой 9,1 балла в 2011 году, в результате которого погибло более 15 000 человек.
TPR Global
Землетрясение на Камчатке привело к предупреждениям об афтершоках и цунами во многих странах — от Японии, Китая и Филиппин до Гавайев, Мексики и Эквадора.
The Sun
На душераздирающих кадрах из префектуры Тиба видно гигантских китов, выброшенных на берег Японии после того, как мощное землетрясение в России привело к цунами.
The Guardian
Предупреждение о цунами после землетрясения на Камчатке вылилось в массовую эвакуацию по всему Тихому океану. Рабочие были отправлены по домам, предприятия закрыты, железнодорожное движение и авиасообщение остановлены.