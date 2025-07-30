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Что пишут зарубежные СМИ о землетрясении на Камчатке

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение: его магнитуда, по некоторым оценкам, достигла 8,8. Случившееся вызвало пристальное внимание мировых СМИ, которые в прямом режиме отслеживали развитие событий.

Марина Светлова
Автор Погода Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Погода Mail

В регионе была объявлена угроза цунами. Сильные волны наблюдались на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Кроме того, поступают сообщения о развитии афтершокового процесса, который может продолжаться до месяца. По данным краевого управления МЧС России, здания на Камчатке в целом устояли. Как сообщили в Министре здравоохранения Камчатского края, в результате землетрясения погибших нет, но есть пострадавшие, хотя обошлось без серьезных травм.

The Conversation

Камчатское землетрясение, произошедшее на глубине около 20 километров, вошло в топ-10 мощнейших за всю историю наблюдений и стало самым сильным в мире с 2011 года. Тихоокеанский регион расположен в так называемом Огненном кольце — регионе повышенной сейсмической и вулканической активности.

Все десять самых мощных землетрясений в современной истории произошли именно в Огненном кольце.

Reuters

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла у берегов Камчатки в среду вызвало волны цунами высотой до 5 метров и привело к эвакуации людей на Гавайях и по всему Тихому океану.

Sky News

Это самое мощное региональное землетрясение. Оно уступает только японскому магнитудой 9,1 балла в 2011 году, в результате которого погибло более 15 000 человек.

TPR Global

Землетрясение на Камчатке привело к предупреждениям об афтершоках и цунами во многих странах — от Японии, Китая и Филиппин до Гавайев, Мексики и Эквадора.

The Sun

На душераздирающих кадрах из префектуры Тиба видно гигантских китов, выброшенных на берег Японии после того, как мощное землетрясение в России привело к цунами.

The Guardian

Предупреждение о цунами после землетрясения на Камчатке вылилось в массовую эвакуацию по всему Тихому океану. Рабочие были отправлены по домам, предприятия закрыты, железнодорожное движение и авиасообщение остановлены.