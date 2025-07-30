Что пишут зарубежные СМИ о землетрясении на Камчатке

В регионе была объявлена угроза цунами. Сильные волны наблюдались на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Кроме того, поступают сообщения о развитии афтершокового процесса, который может продолжаться до месяца. По данным краевого управления МЧС России, здания на Камчатке в целом устояли. Как сообщили в Министре здравоохранения Камчатского края, в результате землетрясения погибших нет, но есть пострадавшие, хотя обошлось без серьезных травм.