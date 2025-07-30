Вулкан Ключевская Сопка начал извергаться после землетрясения на Камчатке: видео

По западной стороне произошел сход лавовой массы. Об этом сообщили в Telegram-канале представители Геофизической службы России.
Высота Ключевской Сопки достигает 4850 метров. Объект удален от Петропавловска-Камчатского на 360 километров. Это один из наиболее крупных вулканов на территории Евразии.
Рядом с ним располагается поселок Ключи с населением 4500 человек — всего на расстоянии 30 километров. Для местных жителей извержение не представляет угрозы.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что после извержения вулкана и серии землетрясений ведутся мониторинг и оценка обстановки в регионе. Туристов призвали соблюдать меры предосторожности.
Напомним, что утром по местному времени на Камчатке зафиксировали подземный толчок магнитудой 8,7.