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Вулкан Ключевская Сопка начал извергаться после землетрясения на Камчатке: видео

Это мощнейший выброс плазмы за последние 70 лет. Ранее над вершиной фиксировали лишь облака пара и газа.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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По западной стороне произошел сход лавовой массы. Об этом сообщили в Telegram-канале представители Геофизической службы России.

Высота Ключевской Сопки достигает 4850 метров. Объект удален от Петропавловска-Камчатского на 360 километров. Это один из наиболее крупных вулканов на территории Евразии.

Рядом с ним располагается поселок Ключи с населением 4500 человек — всего на расстоянии 30 километров. Для местных жителей извержение не представляет угрозы.

Из-за активности вулкана в регионе ввели оранжевый уровень авиационной опасности. По оценке специалистов, высота выбросов плазмы способна достигнуть 10 километров.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что после извержения вулкана и серии землетрясений ведутся мониторинг и оценка обстановки в регионе. Туристов призвали соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что утром по местному времени на Камчатке зафиксировали подземный толчок магнитудой 8,7.