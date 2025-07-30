На Камчатке за час произошло 10 землетрясений

Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, магнитуда землетрясений составила от 4,2 до 5,6. Сведений об ощущаемости пока не поступало.
ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Десять землетрясений зафиксировано у побережья Камчатки чуть более чем за час.
Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, магнитуда землетрясений составила от 4,2 до 5,6. Сведений об ощущаемости пока не поступало.