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На Камчатке за час произошло 10 землетрясений

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Десять землетрясений зафиксировано у побережья Камчатки чуть более чем за час.

Сейчас в Ричмонде: +32° 5 м/с 59% 757 мм рт. ст. +32°
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясений составила от 4,2 до 5,6. Сведений об ощущаемости пока не поступало.