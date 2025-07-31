Самые опасные афтершоки на Камчатке ожидаются в ближайшие двое суток

Сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля серией землетрясений, включающей несколько событий с магнитудой более 6. Серия представляла собой «десятидневный форшоковый процесс, предваряющий событие 30 июля», делают вывод ученые. Ранее они говорили, что последующие после 20 июля землетрясения будут афтершоками.