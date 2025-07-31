У берегов Камчатки произошло девять землетрясений за час

В 9:59 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 в 71 км от Петропавловска-Камчатского. В общей сложности сегодня было зафиксировано уже более 50 афтершоков. Директор филиала Данила Чебров предупреждал, что после землетрясения 30 июля жители Камчатки будут еще какое-то время ощущать повторные толчки. Сейчас на Камчатке угрозы цунами нет.