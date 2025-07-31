Снег выпал в Псковской области

Об этом пишет «Псковская лента новостей» со ссылкой на очевидцев. По их словам, это похоже на аномалию, так как температура воздуха — выше +30 градусов. Над деревней стоит сильный туман. Кроме того, местные жители делятся в соцсетях фото града. Некоторые градины размером со сливу.