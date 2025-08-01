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Вильфанд рассказал о погоде в августе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Средняя температура в августе будет выше нормы на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«На европейской территории России в августе температура прогнозируется преимущественно выше нормы в Северо-Западном федеральном округе, на южной половине Центрального федерального округа, то есть в регионах Центрального Черноземья, во всем Южном федеральном округе и в республиках Северного Кавказа», — сказал Вильфанд.

Также, по его словам, температура выше нормы в августе ожидается на юге Хабаровского каря, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине.

«На остальной территории России средняя температура в августе будет около нормы», — добавил синоптик.

Он также отметил, что начало месяца будет холодным в Западной и Средней Сибири — температура опустится на 6 градусов ниже нормы.