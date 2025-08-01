Вильфанд рассказал о погоде в августе

«На европейской территории России в августе температура прогнозируется преимущественно выше нормы в Северо-Западном федеральном округе, на южной половине Центрального федерального округа, то есть в регионах Центрального Черноземья, во всем Южном федеральном округе и в республиках Северного Кавказа», — сказал Вильфанд.
Также, по его словам, температура выше нормы в августе ожидается на юге Хабаровского каря, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине.
«На остальной территории России средняя температура в августе будет около нормы», — добавил синоптик.
Он также отметил, что начало месяца будет холодным в Западной и Средней Сибири — температура опустится на 6 градусов ниже нормы.