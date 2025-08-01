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За сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков

За прошедшие сутки ГУ МЧС по Камчатскому краю зафиксировало 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. Часть из них в населенных пунктах «ощущалась силой от 2 до 5 баллов», написали в пресс-службе министерства.

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Источник: РИА "Новости"

Также в МЧС по региону сообщили, что на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе организованы пункты временного размещения. Сейчас в них находятся 190 человек, им оказывается психологическая помощь.

В сообщении предупредили, что из-за повышенной сейсмической активности, жителям и гостям региона рекомендуется воздержаться от посещения Авачинского, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского вулканов.

Вчера на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, волна цунами затопила несколько прибрежных районов. При этом массовых жертв удалось избежать.