Ученые: крупнейший ледник Камчатки находится под угрозой из-за наступающей лавы

Специалисты зафиксировали, что лавовый поток движется по юго-западному склону объекта — по направлению к леднику Богдановича. Протяженность огненной массы составляет около полутора километров. Таяние угрожает руслу реки Студеная: возможен сход лахара, как это уже происходило в 2023 году.
Специалисты предупредили, что нынешний поток лавы способен спровоцировать фреатические взрывы. Тогда пепел поднимется вверх до 10 километров.
Напомним, что два года назад вулканическая масса привела к таянию двух ледниковых образований. Из-за этого сформировались грязевые потоки из пепла, горных пород и грязи. Они сошли по руслам рек Сухая и Студеная и разрушили часть дорожного полотна.
Ключевская Сопка располагается в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ее высота достигает 4850 метров.
Недавно вулкан сделал огненный выброс почти на шесть километров над жерлом. Несмотря на это, Ключевской парк остался доступным для прогулок. Но туристов попросили воздержаться от восхождений.