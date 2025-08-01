Вильфанд сообщил, в какие регионы России в августе придет жара

Жители Камчатского и Приморского краев порадуются теплой погоде. На Сахалине показатели также установятся выше нормы августа. Жара накроет и Хабаровск — в течение месяца сильного похолодания не произойдет. Об этом рассказал изданию РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.