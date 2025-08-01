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Вильфанд сообщил, в какие регионы России в августе придет жара

Северо-запад страны попадет под власть теплых воздушных масс. Сибири повезет меньше: погода установится прохладной.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Столбик термометра в течение августа продержится на показателях выше климатической нормы в Черноземье и на Кубани. В Северо-Кавказском федеральном округе сложится похожая метеоситуация: температура превысит нормальное значение.

Жители Камчатского и Приморского краев порадуются теплой погоде. На Сахалине показатели также установятся выше нормы августа. Жара накроет и Хабаровск — в течение месяца сильного похолодания не произойдет. Об этом рассказал изданию РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, Европейская Россия в последний месяц лета окажется под воздействием жары. На территории Центрального и Южного федеральных округов ожидается превышение нормальной месячной границы.

Синоптик отметил, что остальные регионы страны окажутся около нормы. Средняя температура установится комфортной для августа.

Западная и Средняя Сибирь выделятся из жаркого списка. Там в первые дни месяца термометр покажет примерно на шесть градусов ниже нормальной отметки.