Вильфанд сообщил, в какие регионы России в августе придет жара

Столбик термометра в течение августа продержится на показателях выше климатической нормы в Черноземье и на Кубани. В Северо-Кавказском федеральном округе сложится похожая метеоситуация: температура превысит нормальное значение.
Жители Камчатского и Приморского краев порадуются теплой погоде. На Сахалине показатели также установятся выше нормы августа. Жара накроет и Хабаровск — в течение месяца сильного похолодания не произойдет. Об этом рассказал изданию РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптика, Европейская Россия в последний месяц лета окажется под воздействием жары. На территории Центрального и Южного федеральных округов ожидается превышение нормальной месячной границы.
Синоптик отметил, что остальные регионы страны окажутся около нормы. Средняя температура установится комфортной для августа.
Западная и Средняя Сибирь выделятся из жаркого списка. Там в первые дни месяца термометр покажет примерно на шесть градусов ниже нормальной отметки.