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Солнце выбросило два гигантских протуберанца за час: видео

Ученых поразил первый поток: он принял форму восьмерки. Это случилось в результате действия солнечных магнитных полей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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По информации Лаборатории солнечной астрономии, 31 июля на северо-восточной области Солнца произошел выброс двух протуберанцев. Сгустки энергии достигли в длину порядка миллиона километров.

Интересно, что оба протуберанца оказались идентичны по силе и размеру. Ученые сообщили, что при отсутствии точной временной привязки их легко приняли бы за один всплеск. Между событиями прошло около одного часа.

Выбросы плазмы зафиксировали на солнечном краю. Вероятность их воздействия на Землю низкая. Протуберанцы направились под углом около 90 градусов. Они пролетят мимо планеты на расстоянии минимум нескольких миллионов километров.

За последние 30 дней это уже пятый случай гигантских выбросов с Солнца, но ни один из них не повлиял на земную атмосферу. Последний эпизод, который имел прямое последствие для нашей планеты, зафиксировали 31 мая. Тогда плазменное облако достигло Земли и вызвало сильнейшую за год магнитную бурю категории G4.

Напомним, что до 4 августа получится увидеть ретроградный Меркурий.