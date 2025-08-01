Солнце выбросило два гигантских протуберанца за час: видео

За последние 30 дней это уже пятый случай гигантских выбросов с Солнца, но ни один из них не повлиял на земную атмосферу. Последний эпизод, который имел прямое последствие для нашей планеты, зафиксировали 31 мая. Тогда плазменное облако достигло Земли и вызвало сильнейшую за год магнитную бурю категории G4.