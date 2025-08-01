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В Нью-Йорке объявили ЧС из-за ливней и наводнений

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за штормовой погоды на восточном побережье США. Об этом 1 августа сообщил мэр города Эрик Адамс.

Сейчас в Ричмонде: +23° 6 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°

«Я объявил режим чрезвычайной ситуации. Предупреждение об опасности поездок и риске наводнения будет действовать до 8 утра (15:00 мск. — Ред.). По возможности не выходите на улицу. Не ездите на личном транспорте. Дороги затопляет, работают экстренные службы», — написал мэр в соцсети X (бывш. Twitter).

По данным агентства Reuters, из-за шторма было нарушено авиасообщение на северо-востоке Соединенных Штатов. Сообщается, что было отменено по меньшей мере 1170 рейсов в восьми аэропортах, еще сотни рейсов были задержаны.

Кроме того, ссылаясь на заявление главы пожарной службы округа Кэрролл в штате Мэриленд Майкла Робинсона, телеканал NBC сообщает, что из-за наводнений там погиб ребенок.