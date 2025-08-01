В Нью-Йорке объявили ЧС из-за ливней и наводнений

«Я объявил режим чрезвычайной ситуации. Предупреждение об опасности поездок и риске наводнения будет действовать до 8 утра (15:00 мск. — Ред.). По возможности не выходите на улицу. Не ездите на личном транспорте. Дороги затопляет, работают экстренные службы», — написал мэр в соцсети X (бывш. Twitter).