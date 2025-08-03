На Камчатке выбросил пепел не извергавшийся с XV века вулкан

«Пепловый выброс произошел на высоту до 6000 метров, при высоте самого исполина 1856 метров. Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — сообщили спасатели.
Вулкан расположен примерно в 200 км по прямой от Петропавловска-Камчатского, в районе Кроноцкого залива. Недалеко от него находится популярная у туристов Долина гейзеров.
Как пишет «Камчатка сегодня», это первый случай зарегистрированного извержения вулкана Крашенинникова в истории наблюдений. KVERT в телеграм-канале уточняет, что последний раз лава из этого вулкана извергалась в 1463 году (±40 лет).
«Исторических извержений не зафиксировано. В 1963 году в кратере среднего Северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной (то есть выпуск горячих вулканических газов. — РБК) активности», — добавили ученые.
В конце июля у берегов Камчатки произошло крупнейшее за последние 70 лет землетрясение. РАН оценило его в 8,7. Толчки ощущались на Курильских островах и на Сахалине, местный губернатор Валерий Лимаренко сообщал, что магнитуда составила 7,9. Землетрясение привело к развитию цунами. После него последовали афтершоки, они могут продолжаться не менее месяца, предупредили в РАН.
Вслед за этим началось извержение камчатского вулкана Ключевская сопка. Был зафиксирован сход раскаленной лавы в районе западного его склона, сильное свечение и взрывы.