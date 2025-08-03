На Камчатке выбросил пепел не извергавшийся с XV века вулкан

В конце июля у берегов Камчатки произошло крупнейшее за последние 70 лет землетрясение. РАН оценило его в 8,7. Толчки ощущались на Курильских островах и на Сахалине, местный губернатор Валерий Лимаренко сообщал, что магнитуда составила 7,9. Землетрясение привело к развитию цунами. После него последовали афтершоки, они могут продолжаться не менее месяца, предупредили в РАН.