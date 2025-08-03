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На Камчатке выбросил пепел не извергавшийся с XV века вулкан

Полуостров на этой неделе пережил сильное землетрясение, после которого проснулся вулкан Ключевская сопка. Теперь пепел выбрасывает вулкан Крашенинникова — последний раз он извергался примерно в XV веке.

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Источник: РИА "Новости"

На Камчатке произошел выброс пепла из вулкана Крашенинникова, сообщает МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Пепловый выброс произошел на высоту до 6000 метров, при высоте самого исполина 1856 метров. Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — сообщили спасатели.

Вулкан расположен примерно в 200 км по прямой от Петропавловска-Камчатского, в районе Кроноцкого залива. Недалеко от него находится популярная у туристов Долина гейзеров.

Как пишет «Камчатка сегодня», это первый случай зарегистрированного извержения вулкана Крашенинникова в истории наблюдений. KVERT в телеграм-канале уточняет, что последний раз лава из этого вулкана извергалась в 1463 году (±40 лет).

«Исторических извержений не зафиксировано. В 1963 году в кратере среднего Северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной (то есть выпуск горячих вулканических газов. — РБК) активности», — добавили ученые.

В конце июля у берегов Камчатки произошло крупнейшее за последние 70 лет землетрясение. РАН оценило его в 8,7. Толчки ощущались на Курильских островах и на Сахалине, местный губернатор Валерий Лимаренко сообщал, что магнитуда составила 7,9. Землетрясение привело к развитию цунами. После него последовали афтершоки, они могут продолжаться не менее месяца, предупредили в РАН.

Вслед за этим началось извержение камчатского вулкана Ключевская сопка. Был зафиксирован сход раскаленной лавы в районе западного его склона, сильное свечение и взрывы.