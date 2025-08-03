Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,8

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,8 зафиксирован на Камчатке в 8.37 мск в 279 километрах от краевой столицы, информирует Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 82% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: © РИА Новости

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров заявил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в воскресенье сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 77 афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.

«Глубина (КМ): 25,9. Магнитуда: 6,8», — говорится в сообщении.

Уточняется, что расстояние от места афтершока до Петропавловска-Камчатского составляет 279 километров.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.