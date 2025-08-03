На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,8

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров заявил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в воскресенье сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 77 афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.