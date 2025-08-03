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Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды

Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе, после обильных ливней. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за ухудшения погодных условий в Туапсинском районе организована эвакуация детских туристических групп, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — написал Кондратьев.

Глава региона сообщил, что сильные дожди в муниципалитете привели к подъему воды в реках. В селе Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе курортного поселка Джубги организовано реверсивное движение.

Кондратьев отметил, что находится на связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. «Главная задача — обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений», — добавил он.

По словам Бойко, в Лермонтово из-за разрушения моста за рекой без переправы остались 300 домов. На месте подтоплений работают оперативные службы, задействованы 50 человек и 12 единиц техники.

«Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки, и далее в северные части округа. Призываю жителей быть предельно осторожными, не находиться вблизи рек, в местах возможных подтоплений, в лесу», — сообщил глава Туапсинского округа в телеграм-канале.

На Краснодарский край 3 августа обрушился циклон — ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, непогода продлится до 4 августа. Подъем воды до опасного уровня ожидается на реках и водотоках в юго-западной части Краснодарского края и Черноморского побережья от Анапы до Магри.

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