Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды

На Краснодарский край 3 августа обрушился циклон — ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, непогода продлится до 4 августа. Подъем воды до опасного уровня ожидается на реках и водотоках в юго-западной части Краснодарского края и Черноморского побережья от Анапы до Магри.