Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий в Туапсинском районе организована эвакуация детских туристических групп, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
«Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — написал Кондратьев.
Глава региона сообщил, что сильные дожди в муниципалитете привели к подъему воды в реках. В селе Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе курортного поселка Джубги организовано реверсивное движение.
Кондратьев отметил, что находится на связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. «Главная задача — обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений», — добавил он.
По словам Бойко, в Лермонтово из-за разрушения моста за рекой без переправы остались 300 домов. На месте подтоплений работают оперативные службы, задействованы 50 человек и 12 единиц техники.
«Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки, и далее в северные части округа. Призываю жителей быть предельно осторожными, не находиться вблизи рек, в местах возможных подтоплений, в лесу», — сообщил глава Туапсинского округа в телеграм-канале.
На Краснодарский край 3 августа обрушился циклон — ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, непогода продлится до 4 августа. Подъем воды до опасного уровня ожидается на реках и водотоках в юго-западной части Краснодарского края и Черноморского побережья от Анапы до Магри.