Последствия ливня, затопившего Туапсинский район. Видео

Из-за ливней в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края поднялся уровень воды в реке Дефань. Подтоплены поселок Новомихайловский, села Молдавановка и Дефановка.
Власти решили эвакуировать детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе. Для людей, чьи дома пострадали от непогоды, открыт пункт временного размещения в школе поселка Новомихайловского. Еще один пункт при необходимости откроют в Джубге.
Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае до завтра, 4 августа. По прогнозам местного гидрометцентра, в течение суток в регионе возможны ливни с грозой и градом. Они будут сопровождаться шквалистым ветром до 25 м/с.