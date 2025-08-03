Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Последствия ливня, затопившего Туапсинский район. Видео

Уровень реки Дефань в Туапсинском районе поднялся из-за обильных осадков. Подтоплены три населенных пункта: Новомихайловский, Молдавановка и Дефановка. Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае до 4 августа.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 762 мм рт. ст. +21°

Из-за ливней в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края поднялся уровень воды в реке Дефань. Подтоплены поселок Новомихайловский, села Молдавановка и Дефановка.

Власти решили эвакуировать детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе. Для людей, чьи дома пострадали от непогоды, открыт пункт временного размещения в школе поселка Новомихайловского. Еще один пункт при необходимости откроют в Джубге.

Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае до завтра, 4 августа. По прогнозам местного гидрометцентра, в течение суток в регионе возможны ливни с грозой и градом. Они будут сопровождаться шквалистым ветром до 25 м/с.