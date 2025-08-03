В Туапсинском округе ввели режим ЧС из-за ливней

Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется. Также из-за обильных осадков вырос уровень воды в реке Дефань. Региональное управление МЧС предупреждало, что подъем воды до опасного уровня ожидается на реках и водотоках в юго-западной части Краснодарского края и Черноморского побережья от Анапы до Магри.