В Туапсинском округе ввели режим ЧС из-за ливней

По информации главы региона, в селе Дефановка подтоплены 25 домов, в Молдавановском — девять домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.
«Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи», — написал Кондратьев в телеграм-канале.
Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется. Также из-за обильных осадков вырос уровень воды в реке Дефань. Региональное управление МЧС предупреждало, что подъем воды до опасного уровня ожидается на реках и водотоках в юго-западной части Краснодарского края и Черноморского побережья от Анапы до Магри.
Циклон на Краснодарский край обрушился 3 августа, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильных дождей произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта было перекрыто, в настоящее время организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.
В селе Лермонтово из-за непогоды разрушен мост, за рекой без переправы остались 300 домов. В районе села Дефановка автобус, который перевозил 25 человек, упал в реку, все спасены. По прогнозам синоптиков, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром ожидаются и завтра, 4 августа.