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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8

УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке в 03:44 мск в 149 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 73% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: © РИА Новости

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров сообщил, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.

Пресс-служба ГУМЧС в понедельник сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано семь ощутимых афтершоков, всего их было более 85.

«Глубина (КМ): 60.0. Магнитуда: 5.8», — говорится в сообщении.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 149 километров.

Землетрясение на Камчатке.

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.

В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.