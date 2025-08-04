На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров сообщил, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
Пресс-служба ГУМЧС в понедельник сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано семь ощутимых афтершоков, всего их было более 85.
«Глубина (КМ): 60.0. Магнитуда: 5.8», — говорится в сообщении.
Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 149 километров.
Землетрясение на Камчатке.
У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.