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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 40% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: © РИА Новости

«Расстояние от ПК: 234. Глубина (КМ): 64.8. Магнитуда: 6.0», — говорится в сообщении в Telegram-канале с отчётами службы о произошедших землетрясениях.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.