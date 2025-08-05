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Из-за обильных дождей федеральная трасса «Лена» провалилась под землю: видео

Очевидцы сняли видео исчезновения дорожного полотна. Происшествие случилось в Амурской области, между городами Тында и Соловьевск.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Причиной разрушения федеральной трассы А-360 стали сильные осадки, которые прошли в регионе. На кадрах видно, что провалившийся участок занял всю ширину дороги.

Автомобилистам пришлось развернуться и уехать в обратном направлении. Некоторые из них оставили транспортные средства в безопасном месте, перелезли через ограждения и продолжили путь пешком.

Власти сообщили, что на магистрали приостановили передвижение в этом направлении всех видов транспорта. Яма полностью заблокировала проезд машин.

Местные жители выразили обеспокоенность ситуацией: конкретной информации по восстановлению дороги им не предоставили. Региональная прокуратура начала проверку по факту соблюдения требований законодательства о дорожной деятельности.

На месте происшествия сохраняется риск дальнейшего обрушения полотна. Работают аварийные службы. Людей призывают не подходить к обрыву и не перелезать через ограждения.