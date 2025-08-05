Из-за обильных дождей федеральная трасса «Лена» провалилась под землю: видео

Причиной разрушения федеральной трассы А-360 стали сильные осадки, которые прошли в регионе. На кадрах видно, что провалившийся участок занял всю ширину дороги.
Автомобилистам пришлось развернуться и уехать в обратном направлении. Некоторые из них оставили транспортные средства в безопасном месте, перелезли через ограждения и продолжили путь пешком.
Местные жители выразили обеспокоенность ситуацией: конкретной информации по восстановлению дороги им не предоставили. Региональная прокуратура начала проверку по факту соблюдения требований законодательства о дорожной деятельности.
На месте происшествия сохраняется риск дальнейшего обрушения полотна. Работают аварийные службы. Людей призывают не подходить к обрыву и не перелезать через ограждения.