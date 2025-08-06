Извержение Ключевского вулкана на Камчатке разрушило дамбу

«Плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки. В случае схода значительных грязевых потоков, они неминуемо достигнут трассы Мильково—Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 км и приведут к ее размытию и блокированию движения автотранспорта», — говорится в сообщении.