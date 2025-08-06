Извержение Ключевского вулкана на Камчатке разрушило дамбу

Активность Ключевского вулкана резко возросла вследствие сильнейшего землетрясения 30 июля. Лавовый поток несколько дней назад начал спускаться к леднику Богдановича.
«Плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки. В случае схода значительных грязевых потоков, они неминуемо достигнут трассы Мильково—Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 км и приведут к ее размытию и блокированию движения автотранспорта», — говорится в сообщении.
Возникает также угроза для туристов, которые сейчас находятся в Толбачинском доле. Люди могут быть заблокированы, при попытке пересечь реку могут быть уничтожены транспортные средства, включая высокопроходимые.
На Ключевском нарастает вулканическое дрожание, изливается лава, происходят пепловые выбросы и выбросы вулканических бомб. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км.
ГУ МЧС по региону рекомендует воздержаться от поездок и походов в окрестности шести активизировавшихся с начала конца июля вулканов в радиусе 10 км.