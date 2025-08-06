Синоптики предупредили о первом снеге в регионах России

В среду, 6 августа, на Дальнем Востоке циклон уйдет в сторону Охотского моря, дожди проследуют вслед за ним. На Камчатке они начнутся вечером и продолжатся весь четверг. В Хабаровском крае и Приморье не исключены грозы, температура воздуха немного понизится. Во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидается +27 °C, в Хабаровске — до +23 °C, в Благовещенске — до +22 °C. В Чите термометр покажет около +28 °C, в Бодайбо — +27 °C.
В Якутии северный ветер понизит температуру, в регионе возможен первый снег. В Тикси — +8 °C, в Верхоянске — +11 °C, в Анадыре — +13 °C. В Якутске чуть теплее — около +20 °C, в Мирном — +19 °C, в Тынде — +24 °C.
Северные районы Сибири останутся на жаркой волне. В Норильске установятся комфортные +25 °C и яркое солнце. Юг Сибири попадет под аномальный холод и затяжные дожди. В Красноярске днем воздух прогреется только до +16 °C. Завтра погода немного наладится, но температура останется ниже нормы.
На Урале прогнозируют летнюю погоду. Небольшие дожди пройдут в Башкирии и Оренбурге. Температура в Уфе установится около +28 °C, в Челябинске и Екатеринбурге — +26 °C.
На юге Европейской России погода возвращается в курортные рамки. Грозовые дожди пройдут в горах и локально в Сочи. В Луганске столбик термометра поднимется до +33 °C, в Ростове-на-Дону — до +35 °C, в Краснодаре — до +34 °C, в Сочи — до +31 °C. В Крыму без осадков, солнечно, до +35 °C.
В Центральной России выйдет солнце. В Орле, Липецке, Рязани и Белгороде ожидается +27 °C. В Калуге и Иваново потеплеет до +26 °C, в Кирове и Нижнем Новгороде — до +25−27 °C. Но такая погода продержится только 6 августа, уже в четверг температурный фон начнет падать, и начнутся дожди.