Синоптики предупредили о первом снеге в регионах России

В среду, 6 августа, на Дальнем Востоке циклон уйдет в сторону Охотского моря, дожди проследуют вслед за ним. На Камчатке они начнутся вечером и продолжатся весь четверг. В Хабаровском крае и Приморье не исключены грозы, температура воздуха немного понизится. Во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидается +27 °C, в Хабаровске — до +23 °C, в Благовещенске — до +22 °C. В Чите термометр покажет около +28 °C, в Бодайбо — +27 °C.