Ученые предупредили об исчезновении пляжей по всему миру

В Роданте, Америке, из-за подобной стихии за последние пять лет пострадало 11 жилых строений. Чтобы восстановить их, по оценке местных властей, необходимо около 40 миллионов долларов. У города таких сбережений нет: в 2023 году в нем проживало всего 209 человек.