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Ученые предупредили об исчезновении пляжей по всему миру

Причина — размытие береговой линии, которая с каждым годом увеличивается. Об этом сообщили в издании Financial Times.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Женщина с пляжа смотрит на море
Источник: Unsplash.com

Ученые по всему миру отметили, что эрозия пляжной зоны усиливается — песок вымывается. Подобную ситуацию власти зафиксировали в Майами, Барселоне, Австралии.

Эрозия почвы главным образом происходит из-за ветра и воды.

Но раньше скорость разрушения не вызывала беспокойства. Сейчас ученые отметили, что климатические изменения привели к усилению приливов и штормов. Ситуацию также осложняет повышение уровня Мирового океана из-за таяния ледников.

Береговая линия выполняет защитную функцию: она предотвращает затопление прилежащих территорий. Чтобы вернуть ее, специалисты наполняют пляжи песком искусственным путем — привозят его из других мест.

В Роданте, Америке, из-за подобной стихии за последние пять лет пострадало 11 жилых строений. Чтобы восстановить их, по оценке местных властей, необходимо около 40 миллионов долларов. У города таких сбережений нет: в 2023 году в нем проживало всего 209 человек.

Пляжи Барселоны также нуждаются в восстановлении. Ежегодно они уменьшаются почти на 30 тысяч кубических метров.

Из-за высокого спроса на песок в строительной и производственных областях его цена заметно выросла. Это осложняет закупку. Ученые предупреждают: некоторые пляжи способны полностью исчезнуть со временем.