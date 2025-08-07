Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре

«Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца», — сказал собеседник агентства.
Как отметил Богачев последние расчеты показывают, что выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа, вызовет более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось. Облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов. Ученые ранее предполагали, что оно либо вообще не коснется планеты, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества.
«После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — уточнил специалист.
Как пояснил Богачев:
- приход плазмы к Земле ожидается 8 августа около 07:00 мск, в момент удара геомагнитный индекс Kp может подскочить до значения 6, что станет самым большим значением с 13 июня;
- события такого масштаба могут воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, приводить к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и влиять на распространение радиоволн;
- ухудшение геомагнитной обстановки ожидается уже в ночь на пятницу, так как за несколько часов до прихода плазменного облака Земля войдет в зону действия крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю;
- прогноз на бурю чувствителен к фактическому направлению движения плазменного облака, удар идет по касательной, поэтому достаточно, чтобы траектория выброшенного вещества отклонилась от расчетной всего на 3−5 градуса, чтобы бури не было.