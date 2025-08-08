Землетрясение на Камчатке сместило Владивосток

«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2350 км, “почувствовали” движения земной поверхности, вызванные Камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город “качнуло” почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу», — цитируется в сообщении Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) профессор Политехнического института вуза Николай Шестаков.
В ходе исследований, проведенных учеными Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, также установлено, что через 55 секунд после основного толчка землетрясения «началось плавное смещение» южной части Камчатского полуострова. «В течение следующих 2 минут горные массивы, включая вулканические постройки, переместились на 2 метра в юго-восточном направлении, одновременно опустившись более чем на 30 см», — уточняется в пресс-релизе.
Ученые объясняют, что жители Камчатки не заметили смещения земной поверхности из-за того, что «сдвигается сразу огромная территория целиком». «Если рядом стоящие дома или горы не разрушаются от толчков, их положение относительно друг друга не меняется — они сдвигаются вместе. Во-вторых, скорости таких движений малы (порядка 100 мм в секунду). Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний», — заявил Шестаков.