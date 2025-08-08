Землетрясение на Камчатке сместило Владивосток

Ученые объясняют, что жители Камчатки не заметили смещения земной поверхности из-за того, что «сдвигается сразу огромная территория целиком». «Если рядом стоящие дома или горы не разрушаются от толчков, их положение относительно друг друга не меняется — они сдвигаются вместе. Во-вторых, скорости таких движений малы (порядка 100 мм в секунду). Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний», — заявил Шестаков.