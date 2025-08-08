Плазма Солнца достигнет Земли и с 8 августа вызовет северные сияния

На Землю с 8 по 12 августа обрушатся сильные магнитные бури , в то же время можно будет наблюдать северные сияния , сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«По прогнозам, плазма дойдет до Земли 8 августа в 07:00. Данная магнитная буря может продлиться чуть меньше недели, приблизительно пять дней. В это же время можно будет наблюдать северные сияния до 60 градусов широты», — отметил Киселев.