Плазма Солнца достигнет Земли и с 8 августа вызовет северные сияния

Астроном Киселев сообщил, что магнитные бури обрушатся на Землю с 8 по 12 августа.

Источник: Аргументы и факты

На Землю с 8 по 12 августа обрушатся сильные магнитные бури, в то же время можно будет наблюдать северные сияния, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«По прогнозам, плазма дойдет до Земли 8 августа в 07:00. Данная магнитная буря может продлиться чуть меньше недели, приблизительно пять дней. В это же время можно будет наблюдать северные сияния до 60 градусов широты», — отметил Киселев.

По словам специалиста, ожидаются магнитные бури уровня G2. Метеочувствительные люди в такие дни могут испытывать головные боли и головокружение.