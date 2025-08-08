Синоптики рассказали, где в пятницу в России пойдет снег

Южные районы Дальнего Востока еще насладятся хорошей погодой. В пятницу, 8 августа, от Хабаровска до Благовещенска ожидается +24−26 °С и без осадков. В Чите — +25 °С, в Бодайбо — +20 °С.
В южные районы Сибири лето тоже не спешит возвращаться. От Омска до Новосибирска температура прогреется до +17−19 °С.
Северные районы насладятся солнцем. В Салехарде воздух прогреется до +23 °С, в Ханты-Мансийске — до +22 °С, в Норильске — +27 °С и ни капли дождя.
Теплый заполярный воздух согреет северо-восток Европейской России. В Нарьян-Маре ожидаются курортные +27 °С. В Калининграде прогнозируют +24 °С, в Великом Новгороде и Петрозаводске — +22 °С.
В центре фронтальный раздел уйдет — установится умеренно теплая погода. От Калуги до Рязани — +23−24 °С, в Смоленске — +23 °С, Орле, Липецке и Белгороде сегодня — +24 °С.
На черноморских курортах ожидаются стабильные +30 °С, но в горных районах прогремят грозы. В Луганске воздух прогреется до +31 °С, в Ростове-на-Дону и Краснодаре — до +33 °С. В Сочи и Севастополе термометр покажет около +30 °С.