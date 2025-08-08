Синоптики рассказали, где в пятницу в России пойдет снег

На черноморских курортах ожидаются стабильные +30 °С, но в горных районах прогремят грозы. В Луганске воздух прогреется до +31 °С, в Ростове-на-Дону и Краснодаре — до +33 °С. В Сочи и Севастополе термометр покажет около +30 °С.