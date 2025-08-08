Ричмонд
Последствия сильного ночного ливня в Сочи. Видео

В Сочи в ночь с 7 на 8 августа прошел сильный ливень. Пресс-служба администрации города Сочи сообщила, что в горах Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, на побережье — более 40 мм.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +21°

В некоторых реках уровень воды поднялся, и утром в районе рек Лоо и Хобза включили предупредительные сирены. Критического подтопления удалось избежать — вода не вышла за опасные отметки.

В Вардане (Лазаревский район) временно подтопило дорогу и два двора, вода сошла после прочистки ливневой канализации.

В Хостинском районе подтопления затронули территорию больницы № 3 и турбазы. Коммунальщики убрали поваленные деревья с дорог, в том числе на федеральной трассе у улицы Семашко и в Адлерском районе.

МЧС по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале предупредил, что на Сочи и на «Сириус» 8—9 августа обрушатся мощные ливни с грозами, местами возможен град. Ветер усилится до 18 м/с, порывы будут особенно опасны.

Уровень воды в реках резко поднимется, небольшие реки могут выйти из берегов. В горных районах возрастет вероятность схода селевых потоков.

В июне 2025 года в Сочи сильные проливные дожди привели к масштабным подтоплениям в разных районах города. Тогда произошли перебои с электроснабжением и затруднение движения транспорта из-за упавших деревьев.