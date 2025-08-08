Последствия сильного ночного ливня в Сочи. Видео

В некоторых реках уровень воды поднялся, и утром в районе рек Лоо и Хобза включили предупредительные сирены. Критического подтопления удалось избежать — вода не вышла за опасные отметки.
В Вардане (Лазаревский район) временно подтопило дорогу и два двора, вода сошла после прочистки ливневой канализации.
В Хостинском районе подтопления затронули территорию больницы № 3 и турбазы. Коммунальщики убрали поваленные деревья с дорог, в том числе на федеральной трассе у улицы Семашко и в Адлерском районе.
В июне 2025 года в Сочи сильные проливные дожди привели к масштабным подтоплениям в разных районах города. Тогда произошли перебои с электроснабжением и затруднение движения транспорта из-за упавших деревьев.