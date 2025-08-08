Шувалов рассказал, какие «сюрпризы» готовит погода в сентябре

Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он подчеркнул, что в этом году существует вероятность повторения ситуации, несмотря на уже установившиеся холодные ночи.
Специалист отметил, что теплый период становится длиннее. Например, разница в лете 2025 года и конца 20-го века составила примерно полторы недели — продолжительность заметно увеличилась. Средняя температура июля с 1961 года возросла на 1,6 градуса, января — на три градуса.
Шувалов заметил, что июнь в этом году установился прохладный, июль — жаркий, а август пока не радует теплом. Но при осреднении всех значений получилось увеличение температурного показателя — вероятность аномальной летней жары с каждым годом выше.
Синоптик добавил, что не стоит забывать про дожди — этим летом они установились экстремальные. По этим изменениям заметно, что не только волны жары, но и периоды ливней становятся интенсивнее. Подобная ситуация складывается не только в Москве, но и в других регионах России — Сочи, Санкт-Петербурге и Сибири.