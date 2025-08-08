На Земле началось прогнозируемое геомагнитное возмущение

«Добро пожаловать в объятия корональной дыры. Ближайшие 5−7 дней будет периодически трясти на “желтом” уровне, потом успокаиваться, потом снова трясти», — написали в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что периодически сила бури будет изменяться. По предварительным данным, подобные геомагнитные возмущения закончатся к среде, 13 августа.
«Основная оставшаяся интрига на ближайшие часы, прилетит к Земле первое из облаков плазмы или пройдет мимо», — уточнили в заявлении.
В Лаборатории солнечной астрономии 6 августа предупредили, что геомагнитные возмущения, источником которых станет корональная дыра, могут начаться на Земле 8 августа. Кроме того, скорость солнечного ветра около орбиты Земли достигнет в пятницу и субботу около 600−700 км/с.