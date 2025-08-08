На Земле началось прогнозируемое геомагнитное возмущение

В Лаборатории солнечной астрономии 6 августа предупредили, что геомагнитные возмущения, источником которых станет корональная дыра, могут начаться на Земле 8 августа. Кроме того, скорость солнечного ветра около орбиты Земли достигнет в пятницу и субботу около 600−700 км/с.