На Земле началось прогнозируемое геомагнитное возмущение

Спрогнозированные возмущения геомагнитного поля, вызванные воздействием корональной дыры, начались на Земле. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 58% 764 мм рт. ст. +26°
Источник: NASA

«Добро пожаловать в объятия корональной дыры. Ближайшие 5−7 дней будет периодически трясти на “желтом” уровне, потом успокаиваться, потом снова трясти», — написали в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что периодически сила бури будет изменяться. По предварительным данным, подобные геомагнитные возмущения закончатся к среде, 13 августа.

«Основная оставшаяся интрига на ближайшие часы, прилетит к Земле первое из облаков плазмы или пройдет мимо», — уточнили в заявлении.

В Лаборатории солнечной астрономии 6 августа предупредили, что геомагнитные возмущения, источником которых станет корональная дыра, могут начаться на Земле 8 августа. Кроме того, скорость солнечного ветра около орбиты Земли достигнет в пятницу и субботу около 600−700 км/с.