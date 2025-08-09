На Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м) — продолжает активное извержение с конца июля. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Ранее вулкан выбрасывал пепел на высоту до 10−12 км. Интенсивное извержение вулкана началось 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.