На Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

«С 9.00 утра задействованы поливомоечные машины. После очистки основных магистралей техника приступит к уборке общественных площадок», — заявил Бондаренко.
По его словам, пункты выдачи средств индивидуальной защиты продолжают работать круглосуточно, жителям по-прежнему рекомендуют использовать маски при выходе на улицу.
Как уточнил глава округа, пепловое облако от извергающегося вулкана Ключевской движется в северо-западном направлении, минуя населенные пункты. Угроза для жителей оценивается как минимальная, добавил он.
Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м) — продолжает активное извержение с конца июля. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Ранее вулкан выбрасывал пепел на высоту до 10−12 км. Интенсивное извержение вулкана началось 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.