Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км

«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, где возможно выпадение пепла», — предупредили в ведомстве.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Усть-Камчатска без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу в случае пеплопада.
Как уточнили в МЧС, вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.
Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 метров) — продолжает проявлять повышенную активность. Мощное извержение началось 31 июля после землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.
Вдыхание вулканического пепла может вызвать раздражение слизистых оболочек и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Власти Усть-Камчатска организовали пункты выдачи средств индивидуальной защиты.