Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние

«Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
«В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце», — добавили учёные.
Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3−4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны.
Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.