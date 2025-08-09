Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Возможность наблюдать полярные сияния вторую ночь подряд появится сегодня у россиян, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 45% 764 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

«Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

«В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце», — добавили учёные.

Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущённом уровне ещё 3−4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны.

Сейчас на Земле происходит магнитная буря, начавшаяся ещё в ночь на 9 августа.