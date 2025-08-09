Россияне вновь смогут увидеть полярное сияние

«Продолжают наблюдаться заметные возмущения магнитного поля Земли, вызванные недавним всплеском солнечной активности. В интервале времени между 15 и 18 часами по московскому времени, индексы геомагнитного поля снова вернулись к утренним пикам, соответствующим слабым и средним магнитным бурям», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.