На Земле завершилась тридцатичасовая магнитная буря

На пике буря достигла уровня G2.0, сообщили ИКИ РАН.
Завершилась магнитная буря, которая длилась более 30 часов. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов», — заявил институт в telegram-канале. Там же отметили, что в пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. В ближайшее время повтор событий не ожидается.
В конце июля 2025 года специалисты уже отмечали колебания геомагнитного фона, однако тогда фиксировались лишь умеренные вспышки класса C, не приводившие к сильным магнитным бурям. Наиболее заметная активность наблюдалась 23 июля, когда в сторону Земли был выброшен солнечный протуберанец, но последующие дни прошли относительно спокойно. Новая буря, завершившаяся сейчас, стала самой продолжительной и мощной с июня, что выделяет ее на фоне предыдущих событий лета.