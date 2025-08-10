На Земле завершилась тридцатичасовая магнитная буря

В конце июля 2025 года специалисты уже отмечали колебания геомагнитного фона, однако тогда фиксировались лишь умеренные вспышки класса C, не приводившие к сильным магнитным бурям. Наиболее заметная активность наблюдалась 23 июля, когда в сторону Земли был выброшен солнечный протуберанец, но последующие дни прошли относительно спокойно. Новая буря, завершившаяся сейчас, стала самой продолжительной и мощной с июня, что выделяет ее на фоне предыдущих событий лета.