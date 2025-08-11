Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Ключевской вулкан, высочайший в Евразии (4750 м), продолжает проявлять повышенную активность с 31 июля, после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Для авиации действует «красный» код опасности. Специалисты круглосуточно отслеживают ситуацию с помощью спутникового мониторинга и наземных наблюдений. Все оперативные данные публикуются на официальных ресурсах KVERT.